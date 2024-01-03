От Трампа до Орбана. Какие внешние вызовы стоят перед Украиной в 2024 году

Президентская кампания в США и возможная победа Дональда Трампа считается главным фактором неопределенности для Украины и всего мира. О том, с чем еще Украине предстоит столкнуться в 2024 году – подробнее в материале журналиста РБК-Украина Милана Лелича.

При написании статьи использовались данные Кильского института мировой экономики, отчет Международного института стратегических исследований, данные агрегатора соцопросов Politico Poll of Polls, оффрекорд-комментарии собеседников РБК-Украина во власти.

Едва ли кто-то может предвидеть, как пройдет для Украины 2024 год. Понятно лишь, что стране придется столкнуться с огромным количеством вызовов, внутренних и внешних. Причем последние выглядят даже более существенными. И в целом, успехи или неудачи будут в основном определяться внешней обстановкой.

Дело прежде всего в зависимости Украины от помощи со стороны западных союзников. В этом, к примеру, существенное отличие от ситуации на Ближнем Востоке. Там Израиль, конечно, пользуется существенной военно-политической поддержкой со стороны США. Но при этом в основном опирается на собственные силы – и потому вполне может де-факто игнорировать постоянные призывы того же Вашингтона к "сдержанности" в Секторе Газа и самостоятельно определять свою стратегию и тактику в войне.

Украина такой самостоятельности позволить себе не может (хотя, конечно, и потенциаль врагов, ХАМАС и России соответственно, тоже несопоставим).

В западных медиа уже несколько недель активно ходят тезисы о том, что без существенной военной помощи от Запада об успешных контрнаступлениях речи и быть не может – тут хотя бы отстоять имеющиеся позиции. А о том, что без западного же финансирования возможны потенциальные проблемы с выплатами зарплат и пенсий открыто говорят уже украинские топ-чиновники.

Согласно подсчетам Кильского института мировой экономики, с августа по октябрь 2023 года объем помощи Украине сократился на 87% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и в целом стал наименьшим с января-2022.

Другие вооруженные конфликты, параллельно происходящие в мире, прямого эффекта на западную помощь Украине пока не оказывают. Так, проблемы с американской помощью Украине возникли не из-за войны на Ближнем Востоке, а из-за миграционного вопроса в США, а Евросоюз не предоставил обещанных 50 млрд евро опять-таки не из-за Израиля, а из-за упрямства венгерского лидера Виктора Орбана.

Впрочем, нельзя и сказать, что войны в других уголках мира и вовсе не влияют на Украину. Во-первых, они неизбежно приводят к распылению внимания западной аудитории (а ее поддержка – фундамент всей коалиции в поддержку Украины), во-вторых, они повышают риск того, что ведущие страны мира и игроки поменьше вступят между собой в какие-то негласные пакетные договоренности по урегулированию, которые не всегда могут быть в интересах Украины. Согласно отчету Международного института стратегических исследований, сейчас в мире в целом происходит 183 региональных конфликта, самое большое количество за последние три десятилетия.

Трамп и выборы

Но вызов номер один в 2024 году для Украины, да и чуть ли не для всего мира, – это, конечно, президентские выборы в США. Согласно большинству опросов, Дональд Трамп сейчас обходит Джо Байдена по популярности, что гораздо важнее с учетом американской системы выборов – побеждает его в большинстве колеблющихся штатов.

В ходе давно набравшей ход президентской кампании Трамп уделяет гораздо больше внимания внутриамериканским вопросам, чем внешней политике. Но его редкие комментарии по теме российско-украинской войны вызывают понятную обеспокоенность: критика предоставления Украине американской военной помощи, обещание "закончить войну за 24 часа", призыв к Украине "уступить" часть своей территории.

А соратники Трампа в политической и медийной среде на тему российской агрессии высказываются гораздо прямее, выступая против американской помощи Киеву как таковой, обвиняя Украину в сворачивании демократии и оправдывая российскую агрессию и т.д. Если такая политическая платформа в случае победы Трампа превратится из риторики в реальность, вся западная коалиция в поддержку Украины может развалиться, лишившись своего ключевого члена. Ведь во многих европейских столицах, несмотря на риторику о "стратегической автономии Европы от США", на самом деле каждый раз оглядываются на действия Вашингтона.

Президент США Джо Байден во время визита в Киев (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

При этом большинство истеблишмента Республиканской партии сейчас стоит на вполне проукраинских позициях, но и этот фактор со временем может утратить силу. Сейчас, пока Трамп еще не стал официальным кандидатом в президенты и даже не начались первые праймериз, они еще могут позволить себе самостоятельность по важным политическим вопросам. Когда же Трамп будет официально номинирован, поле возможностей быстро будет сокращаться. Бывший американский президент считает несогласных с его мнением политиков не просто оппонентами, а личными врагами и по мере сил пытается их уничтожить – и каждый республиканец, желающий остаться в политике, будет держать это в уме.

Во время первой каденции Трампа, его порывы во многом сдерживал традиционный американский истеблишмент, обеспечивающий преемственность политики Вашингтона при любой власти. Сейчас же Трамп, очевидно, не намерен допустить этой, в его понимании, ошибки – и моментально заполнить госаппарат исключительно лояльными к себе персонажами.

Собеседники РБК-Украина в украинском политикуме не считают возможное избрание Трампа катастрофой – и полагают, что с Вашингтоном тогда тоже можно будет работать, хотя это будет куда сложнее, чем сейчас. Но в целом, остается надеяться, что по примеру множества политиков-популистов по всему миру после прихода к власти он окажется не столь радикальным, как во время избирательной кампании. Или что его непредсказуемость чудесным образом сыграет в пользу Украины.

Пока что на американском направлении перед Украиной стоит более предметный вызов – наконец-то получить многомиллиардный пакет помощи от США. Здесь поводов для оптимизма пока больше. Очевидно, дискуссия в Конгрессе о выделении помощи Украине (а также Израилю и Тайваню) действительно уперлась в вопрос миграции и укрепления американо-мексиканской границы.

В США, особенно перед выборами, внутриполитические вопросы для избирателей традиционно находятся выше внешнеполитических. А взрывной рост числа мигрантов воспринимается как проблема уже не только в республиканских, но и в части демократических кругов. Потому есть все надежды, что компромисс по поводу границы между Белым домом и Конгрессом будет найден в первые недели 2024 года. А далее за выделением помощи дело уже не станет.

Евросоюз и Орбан

Европейское направление для Украины в 2024 году приобретает особое значение в связи с турбулентностью в США. Два ключевых вопроса должны решиться в первые месяцы года: реальный запуск переговоров о членстве в ЕС и утверждение многомиллиардного пакета помощи на ближайшие годы.

Оба вопроса сейчас, по сути, упираются в позицию венгерского премьера Виктора Орбана. На декабрьском саммите ЕС он неожиданно не стал ветировать решение о начале переговоров с Украиной (под столь же неожиданным нажимом со стороны немецкого канцлера Олафа Шольца), а вот выделение Украине средств, в рамках более широкого пакета бюджетных предложений ЕС, все же заблокировал.

Судя по публичным высказываниям Орбана, блокировать начало переговоров о вступление Украине в ЕС он пока не станет – напирая на то, что в многолетнем процессе переговоров у Венгрии будет еще более 70 возможностей наложить свое вето.

Владимир Зеленский с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем (фото: Getty Images)

Что касается европейских денег, то принципиальное решение об их выделении уже принято, дело только в процедуре. Если Орбан не отступит, тогда остальные члены ЕС могут пойти другим путем. К примеру, Financial Times написало о планах Еврокомиссии аккумулировать 20 млрд евро для Украины через заимствования, гарантами которых станут несколько стран ЕС, тогда вето Венгрии обходить не придется. Но в любом случае, с учетом дальнейшего нагнетания Орбаном антиукраинских настроений, в текущем году "венгерская проблема" в украинских медиа будет обсуждаться часто.

В июне на выборы пойдет сам Евросоюз – на протяжении нескольких дней во всех государствах-членах будут проходить выборы в Европарламент. Топ-дипломат Жозеп Боррель на днях заявил, что опасается роста поддержки правопопулистских партий на этих выборах.

Впрочем, данные соцопросов пока показывают, что две крупнейшие политические группы Европарламента, Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социал-демократов, могут лишиться несколько мест, но уверенно сохраняют за собой лидирующие позиции, со значительным отрывом от конкурентов. Ультраправые популисты могут получить несколько лишних десятков мест, но остаются в уверенном меньшинстве.

С политической точки зрения наиболее важно то, что Европарламент утверждает новый состав Еврокомиссии, в том числе ее главу. Пока выглядит так, что благосклонная к Украине Урсула фон дер Ляйен имеет все шансы остаться на своем посту.

Среди национальных выборов в странах ЕС наибольшую опасность для Украины представляют сентябрьские выборы в Австрии, где былую популярность вернула себе правопопулистская Партия свободы, которая, вероятно, войдет в состав новой коалиции. Ее лидер, Герберт Кикль, отметился призывами против антироссийских санкций и военной помощи Украине. При наихудшем варианте развития событий Виктор Орбан в лице Кикля получит союзника в блокировании европейской интеграции Украины и поддержки Киева.

В конце 2024 года стоит ожидать смены власти в одном из ключевых союзников Украины, Великобритании, где после 14 лет в оппозиции лейбористы наверняка вернутся ко власти, сменив консерваторов. Впрочем, политика Соединенного Королевства в отношении Украины едва ли сильно изменится – по крайней мере, во время визита в Киев в феврале 2023 года лидер лейбористов Кир Стармер заверил в этом Владимира Зеленского, и в целом партия занимает вполне проукраинскую позицию.

Вероятный будущий премьер Великобритании Кир Стармер (фото: Getty Images)

Конечно, различными выборами на Западе список внешних вызовов для Украины в текущем году не ограничивается.

Израиль, после победы над ХАМАС, может взяться за решение вопроса с другой террористической организацией, базирующейся на юге Ливана "Хезболлой" – а это чревато дальнейшей интернационализацией конфликта, более активным вовлечением в него Ирана, как главного спонсора "Хезболлы", и других локальных игроков. И тогда тема Украины со второй полосы многих мировых изданий переместится еще дальше.

На Тайвани уже в январе состоятся президентские выборы, и если власть сохранит за собой правящая Демократическая прогрессивная партия, довольно жестко относящаяся к материковому коммунистическому Китаю, можно ожидать эскалации в регионе со стороны КНР.

В Индии в апреле состоятся парламентские выборы, самые большие в мире по числу избирателей, по итогам которых действующий премьер Нарендра Моди рискует потерять власть – вероятно, в таком случае текущее сотрудничество страны со США может ослабнуть.

Все более агрессивно в последнее время ведет себя и Северная Корея – ее ракетные эксперименты также могут отвлечь мировое внимание от Украины. Наконец, и сама Россия в 2024-ом может и далее расширять круг своих союзников, поставляющих ей вооружения и помогающих обходить западные санкции.

Собеседники РБК-Украина в украинской власти придерживаются двух подходов в ожиданиях от внешней обстановки в текущем году. Согласно первому, все текущие проблемы, и на европейском, и на американском направлениях, пусть и не без проблем, но удастся решить.

Согласно второму, союзники хоть и продолжат помогать, но, вполне вероятно, не в достаточных для победы объемах (как это и наблюдается с самого начала полномасштабной войны).

В любом случае, Запад уже так много вложился в поддержку Украины, что не сможет позволить себе проиграть нынешнюю войну. Для администрации Джо Байдена это особенно актуально в свете не столь давнего болезненного поражения в Афганистане.

Другой потенциальный риск – возможная попытка Белого дома уже ближе к выборам как-то "зафиксировать результат", полученный в Украине, представив это как победу над российскими агрессорами. На это указывают многочисленные комментарии американских топ-чиновников о "50% отвоеванной Украиной территории" – которые касаются еще 2022 года и сейчас выглядят явно анахроничными.

Впрочем, о каких-либо "переговорах", вопреки навязчивому нарративу западных медиа, речь пока вообще не идет – Банковая давно и планомерно сожгла любые мосты к "перемирию "и пока не собирается строить новые.

По словам одного из информированных собеседников издания, сейчас и Украина, и США, и Евросоюз имеют горизонт планирования максимум до декабря 2024-го – дальше простирается территория полной неизвестности.