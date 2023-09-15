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Зеленский провел совещание с правоохранителями по борьбе с олигархами в Украине

Пятница 15 сентября 2023 22:03
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Зеленский провел совещание с правоохранителями по борьбе с олигархами в Украине Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел совещание с правоохранительным сектором по борьбе с олигархами в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в вечернем обращении.

Президент отметил, что в настоящее время в государстве идет работа для того, чтобы окончательно уничтожить олигархически коррупционные влияния. В частности, те, которые Россия использовала для того, чтобы ослаблять Украину и постоянно "подъедать" суверенитет государства.

"Сегодня провел широкое и содержательное совещание с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов, Верховной Рады Украины, правительства, Офиса. Готовим концептуальные шаги, которые дадут Украине, всему нашему обществу больше справедливости, а демократии в нашем государстве - гарантированная устойчивость", - сказал Зеленский.

Борьба с олигархами в Украине

Напомним, в июле 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов, около 86 украинцев подпадают под деолигархизацию. При этом Кабмин еще в 2021 году утвердил план мер по борьбе с олигархами. Тогда же Зеленский 5 ноября подписал закон об олигархах.

Однако в марте 2023 года Кабинет Министров Украины перенес срок формирования реестра олигархов. Порядок формирования и ведения реестра должен состояться "через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии". Позже в Минюсте назвали причину отсрочки.

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