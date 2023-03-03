В Минюсте назвали причину отсрочки формирования реестра олигархов
Украина перенесла срок формирования реестра олигархов до получения выводов Венецианской комиссии, ведь если его внедрение будет противоречить видению Еврокомиссии, это может заблокировать дальнейшие переговоры по вступлению Украины в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську в эфире телемарафона.
По его словам, имплементация закона об олигархах - это условие, которое Украине поставили европейские коллеги для начала переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.
"Иными словами, если мы должным образом имплементируем реестр олигархов и вообще закон об олигархах - это станет предпосылкой для того, чтобы с нами начали переговоры и с тем, чтобы мы достаточно быстро и оперативно стали членами Евросоюза", - сказал Малюська.
Малюська объяснил: если Украина имплементирует закон и вообще механизм ограничений олигархов не так, как видят это европейские партнеры и Венецианская комиссия, это заблокирует дальнейшие переговоры и вступление в ЕС в соответствии с выводом Еврокомиссии.
Министр подчеркнул, что имплементация закона без вывода Венецианской комиссии создала бы немало рисков. Он надеется, что выводы будут готовы в ближайшее время.
По его словам, органы власти готовы имплементировать закон хоть сейчас, поскольку все реестры, акты и методики готовы. Единственным барьером выступают выводы Еврокомиссии.
Малюська уверен, что весной или летом Украина обеспечит имплементацию требований Венецианской комиссии и выполнение всех других условий начала переговоров о вступлении в ЕС.
Напомним, Кабмин перенес срок формирования реестра олигархов. Порядок формирования и ведения реестра должен состояться "через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии".
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что около 86 украинцы подпадают под деолигархизацию.
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