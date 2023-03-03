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В Минюсте назвали причину отсрочки формирования реестра олигархов

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Пятница 03 марта 2023 10:17
В Минюсте назвали причину отсрочки формирования реестра олигархов Фото: министр юстиции Денис Малюська (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина перенесла срок формирования реестра олигархов до получения выводов Венецианской комиссии, ведь если его внедрение будет противоречить видению Еврокомиссии, это может заблокировать дальнейшие переговоры по вступлению Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську в эфире телемарафона.

По его словам, имплементация закона об олигархах - это условие, которое Украине поставили европейские коллеги для начала переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.

"Иными словами, если мы должным образом имплементируем реестр олигархов и вообще закон об олигархах - это станет предпосылкой для того, чтобы с нами начали переговоры и с тем, чтобы мы достаточно быстро и оперативно стали членами Евросоюза", - сказал Малюська.

Малюська объяснил: если Украина имплементирует закон и вообще механизм ограничений олигархов не так, как видят это европейские партнеры и Венецианская комиссия, это заблокирует дальнейшие переговоры и вступление в ЕС в соответствии с выводом Еврокомиссии.

Министр подчеркнул, что имплементация закона без вывода Венецианской комиссии создала бы немало рисков. Он надеется, что выводы будут готовы в ближайшее время.

По его словам, органы власти готовы имплементировать закон хоть сейчас, поскольку все реестры, акты и методики готовы. Единственным барьером выступают выводы Еврокомиссии.

Малюська уверен, что весной или летом Украина обеспечит имплементацию требований Венецианской комиссии и выполнение всех других условий начала переговоров о вступлении в ЕС.

Напомним, Кабмин перенес срок формирования реестра олигархов. Порядок формирования и ведения реестра должен состояться "через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что около 86 украинцы подпадают под деолигархизацию.

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Министерство юстиции Украины Денис Малюська Закон об олигархах
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