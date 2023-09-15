Зеленський провів нараду з правоохоронцями щодо боротьби з олігархами в Україні

Президент Володимир Зеленський провів нараду з правоохоронним сектором щодо боротьби з олігархами в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у вечірньому зверненні.

Президент зауважив, що наразі в державі йде робота для того, щоб остаточно знищити олігархічно-корупційні впливи. Зокрема ті, які Росія використовувала для того, щоб послаблювати Україну та постійно "під'їдати" суверенітет держави.

"Сьогодні провів широку та змістовну нараду з представниками правоохоронних і антикорупційних органів, Верховної Ради України, уряду, Офісу. Готуємо концептуальні кроки, які дадуть Україні, усьому нашому суспільству більше справедливості, а демократії в нашій державі – гарантовану стійкість", - сказав Зеленський.

Боротьба з олігархами в Україні

Нагадаємо, у липні 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов, що близько 86 українці підпадають під деолігархізацію. При цьому Кабмін ще у 2021 році затвердив план заходів щодо боротьби з олігархами. Тоді ж Зеленський 5 листопада підписав закон про олігархів.

Однак у березні 2023 року Кабінет міністрів України переніс термін формування реєстру олігархів. Порядок формування та ведення реєстру має відбутися "через три місяці з дня опублікування висновку Венеціанської комісії". Пізніше у Мін'юсті назвали причину відстрочки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.