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Кабмін затвердив план боротьби з олігархами

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Україна, Середа 24 листопада 2021 13:22
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами Фото: (план боротьби з олігархами затверджений урядом (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України затвердив план заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами). Документ підготовлений Міністерством юстиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 24 листопада, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, план передбачає здійснення правових та організаційних заходів, що сприятимуть імплементації закону олігархів, реалізації Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства, створять запобіжники надмірного впливу осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), в енергетичному секторі економіки та інших сферах суспільного життя.

Разом з тим, сам план відсутній на сторінці з порядком денним засідання Кабміну 24 листопада.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 5 листопада підписав закон про олігархів (проект №5599). Закон набуде чинності через шість місяців після офіційної публікації.

Законом передбачено створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв:

  • участь у політичному житті,
  • значний вплив на ЗМІ,
  • контроль або володіння монополією,
  • наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

Згідно з остаточною редакцією, визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює президент Володимир Зеленський.

Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.

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Кабінет Міністрів України
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