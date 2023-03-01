Кабмин решил отсрочить формирование реестра олигархов

Кабинет министров Украины перенес срок формирования реестра олигархов. Разработкой документа будут заниматься Совет нацбезопасности и обороны и Министерство юстиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства №177.

Таким образом вместо апреля 2022 года утверждение положения о реестре олигархов, порядок формирования и ведения реестра должно осуществиться "через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии".

Изменения будут внесены в Закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

За формирование реестра олигархов ответственны СНБО и Минюст Украины.

Также отметим, что Кабмин принял новый срок разработки законопроекта о лоббистской деятельности и связанных с ним коррупционных рисках. Срок отложили с декабря 2022 на декабрь 2023 года.

Напомним, что закон о деолигархизации вступил в силу в мае 2022 года. Согласно документу, олигархом считается лицо, участвующее в политике, влияющее на СМИ и владеющее активами более миллиона прожиточных минимумов.

В июле 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов, около 86 украинцы подпадают под деолигархизацию.

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