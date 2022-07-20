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В РНБО назвали число осіб, які підпадають під деолігархізацію

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Україна, Середа 20 липня 2022 15:33
В РНБО назвали число осіб, які підпадають під деолігархізацію Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО України (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Нині під ознаки, визначені Законом про деолігархізацію, підпадають орієнтовно 86 осіб. В РНБО обговорили питання щодо основних етапів формування та ведення реєстру олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РНБО України.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, положення закону про деолігархізацію передбачає формування та ведення реєстру таких осіб. Цю процедуру забезпечує апарат РНБО України.

Данілов акцентував на важливості посилення міжвідомчої співпраці для підвищення ефективності його виконання.

За результатами наради дано ряд протокольних доручень Кабінетові Міністрів України, Антимонопольному комітетові України, Службі безпеки України та Національному банкові України.

"Крок за кроком, послідовно очистимо країну від олігархічного впливу", - заявив Данілов.

Нагадаємо, SCM Ахметова оголосив про вихід з медіа-бізнесу 11 липня. "Медіа Група Україна" повернули державі всі ліцензії на мовлення та видання друкованих ЗМІ.

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РНБО олигарх
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