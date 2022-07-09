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Зеленський провів зустріч з главою Сенату Франції

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Київ, Субота 09 липня 2022 15:41
Зеленський провів зустріч з главою Сенату Франції Фото: президент України Володимир Зеленський та голова Сенату Франції Жерар Ларше (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції Жераром Ларше під час його візиту до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Telegram.

"Вдячний за підтримку Францією українського суверенітету і територіальної цілісності, а також за важливу допомогу нашій армії і людям в цей складний час", - підкреслив президент за підсумками зустрічі.

Також він зазначив, що Україна цінує підтримку і увагу з боку верхньої палати парламенту Франції.

Варто зауважити, що в переговорах також брали участь і інші представники французького Сенату, які сьогодні прибули до Києва.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава Сенату Франції Жерар Ларше прибув до Києва з офіційним візитом. Він виступив у Верховній Раді.

У своїй промові він заявив, що Україна заслуговує членства в ЄС, а Франція допоможе на шляху від кандидатства до остаточного вступу.

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