Зеленський провів зустріч з главою Сенату Франції

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції Жераром Ларше під час його візиту до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Telegram.

"Вдячний за підтримку Францією українського суверенітету і територіальної цілісності, а також за важливу допомогу нашій армії і людям в цей складний час", - підкреслив президент за підсумками зустрічі.

Також він зазначив, що Україна цінує підтримку і увагу з боку верхньої палати парламенту Франції.

Варто зауважити, що в переговорах також брали участь і інші представники французького Сенату, які сьогодні прибули до Києва.