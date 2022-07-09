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Зеленский провел встречу с главой Сената Франции

Новина українською →
Киев, Суббота 09 июля 2022 15:41
Зеленский провел встречу с главой Сената Франции Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава Сената Франции Жерар Ларше (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Сената Франции Жераром Ларше во время его визита в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Благодарен за поддержку Францией украинского суверенитета и территориальной целостности, а также за важную помощь нашей армии и людям в это сложное время", - подчеркнул президент по итогам встречи.

Также он отметил, что Украина ценит поддержку и внимание со стороны верхней палаты парламента Франции.

Стоит заметить, что в переговорах также участвовали и другие представители французского Сената, которые сегодня прибыли в Киев.

Напомним, ранее стало известно, что глава Сената Франции Жерар Ларше прибыл в Киев с официальным визитом. Он выступил в Верховной раде.

В своей речи он заявил, что Украина заслуживает членства в ЕС, а Франция поможет на пути от кандидатства к окончательному вступлению.

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