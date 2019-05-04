Зеленський хоче провести інавгурацію 19 травня

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Сторони обговорять призначення інавгурації на 19 травня

Під час зустрічі з главами фракцій обговорюватиметься призначення дати інавгурації на 19 травня. Про це заявив новообраний президент Володимир Зеленський перед зустріччю біля ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, він хоче познайомитися з депутатами та лідерами парламентських фракцій. Також, новообраний президент пропонуватиме призначити дату інавгурації на 19 травня

"Буде знайомство з депутатами, з лідерами фракцій. Ми будемо пропонувати 19 число. Так хочемо. Найголовніше це питання, почнемо з цього. Можуть бути різні зустрічі, окремі зустрічі. Але ми хочемо одну відверту зустріч, щоб ми домовились хоч про щось", - заявив новообраний президент.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Самопоміч" Олег Березюк заявив, що сьогодні у Верховній раді відбудеться зустріч новообраного президента Зеленського з лідера парламентських фракцій.

Зазначимо, напередодні в парламент було внесено проект постанови про проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського 19 травня. Зараз проект постанови "Про проведення урочистого засідання Верховної ради України, присвяченого складенню присяги українському народові новообраним президентом України 19 травня" передано на розгляд керівництву.