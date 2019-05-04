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Зеленський розповість про наміри розпустити Раду після інавгурації

Новини » Вибори 2019    04.05.2019 - 17:33
Зеленський розповість про наміри розпустити Раду після інавгурації
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Питання розпуску ВР обговорювалось на зустрічі з Зеленським

Новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що говорити про розпуск Верховної Ради ще зарано, оскільки повноважень президента він не має. Про це заявив він після зустрічі з представниками фракцій парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами голови фракції "Самопоміч" Березюка питання розпуску ВР обговорювалось на зустрічі з Зеленським.

"Всі хочуть послухати, чи будемо ми розпускати парламент чи ні. Це зарано про це говорити. Ще немає повноважень. Як тільки у мене будуть повноваження ви отримаєте відповідь"- заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський провів зустріч з головами фракцій Верховної Ради. Він наполягав на тому, щоб інавгурація пройшла 19 травня. Натомість, за його словами, було багато думок і рішення приймуть вже на засіданні Ради 14 травня.

РБК-Україна писало, що напередодні в парламент було внесено проект постанови про проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського 19 травня. Зараз проект постанови "Про проведення урочистого засідання Верховної ради України, присвяченого складенню присяги українському народові новообраним президентом України 19 травня" передано на розгляд керівництву.

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