Зеленський провів телефонну розмову з Меркель

Фото: Володимир Зеленський і Ангела Меркель (president.gov.ua)

Деталі спілкування не повідомляються

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Німеччині Андрія Мельника Twitter.

Деталі телефонної розмови не повідомляються, хоча зазначається, що це вже четвертий розмова між лідерами України і Німеччини за останні місяці.

"Сьогодні відбувся 4-й за останні місяці телефонна розмова президента Володимира Зеленського та канцлера Ангели Меркель. Німеччина продовжує залишатися надійним другом і стратегічним партнером України", - йдеться в повідомленні.

Також Мельник повідомив про зустріч з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом, в ході якої були обговорені перспективи майбутньої зустрічі в нормандському форматі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з лідером США Дональдом Трампом. Зустріч планується 1 вересня у польській Варшаві.

Також повідомлялося, що США готові приєднатися до переговорів у нормандському форматі. Про це заявив радник президента Трампа Джон Болтон під час візиту в Україну.