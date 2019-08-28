США готові приєднатися до зустрічі в нормандському форматі, - Болтон

Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

Болтон вважає, що конфлікт на Донбасі глобальним питанням

Сполучені Штати Америки готові приєднатися до зустрічі в нормандському форматі, щодо врегулювання конфлікту в Україні. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив Болтон, конфлікт на Донбасі є більш глобальним питанням, ніж просто європейський спір.

"США готові у будь-який спосіб долучитися до зусиль у цьому напрямку. Тому що те, що відбувається в Україні не можна розглядати як чисто європейський спір. Це більш глобальне питання. Тому у свій час і був створений альянс НАТО, з досвіду, який ми мали з-за причетність до двом світовим війнам. Тому питання безпеки та миру в Європі залишається важливими для нас", - заявив Болтон.

Також представник США зазначив, що зустріч у нормандському форматі повинна пройти в найближчому майбутньому.

"Французька і німецька сторони обговорили питання нормандського формату на зустрічі "Великої сімки". Вони планують організувати цю зустріч у майбутньому через деякий час. Але для таких зустрічей, треба добре підготуватися і спиратися на досвід, який був у минулому. Адже якщо не було позитивних напрацювань в попередніх зустрічах, то який сенс проводити такі конференції", - зазначив радник Трампа.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться у Варшаві. Зустріч повинна відбутися 1 вересня.