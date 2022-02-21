Путін звертається до росіян після Радбезу щодо визнання "ЛДНР": відео

Президент Росії Володимир Путін виступає до нації зі зверненням. Сьогодні він обіцяв прийняти рішення про визнання так званих "ЛДНР".

Зокрема, Путін заявив, що протягом останніх днів загострення на Донеччині досягло критичного рівня. Він також вкотре заявив про те, що Україна є нібито штучною державною освітою, "архітектором якої був Володимир Ленін".

"В результаті більшовицької політики і виникла Радянська Україна. Україна ім Володимира Ілліча Леніна, він її автор і архітектор... Включно з директивами щодо Донбасу, який втиснули в Україну, а зараз вони зносять пам'ятники Леніну, називаючи це декомунізацією... Ви хочете декомунізацію? Ну що ж, нас це влаштовує. Ми готові показати, що означає справжня декомунізація", - заявив Путін із погрозами на адресу України.

Він також додав, що до розпаду СРСР спричинили "стратегічні помилки більшовиків".

"Розпад історичної Росії під назвою СРСР на їхній совісті", - зазначив російський президент.