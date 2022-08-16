Зеленський провів перемовини з Макроном: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. Зокрема, сторони обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Twitter.
"Продовжив діалог з Еммануелем Макроном. Поінформував про ситуацію на фронті, ядерний тероризм РФ на ЗАЕС. Подякував Франції за вагому оборонну підтримку", - написав президент України.
Також Зеленський підкреслив, що в ході переговорів з Макроном вони підняли питання посилення макрофінансової підтримки України та обговорили виклики у сфері продовольчої безпеки, які виникли на тлі вторгнення РФ.
Лідер України зазначив, що зараз необхідно збільшувати санкційний тиск на країну-агресора.
Нагадаємо, попередня розмова Зеленського і Макрона відбулася 1 серпня. Тоді глави держав обговорили співпрацю у сфері оборони між країнами.
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