Зеленський зідзвонився з Макроном: що відомо

У понеділок, 1 серпня, відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона. Перемовини тривали півтори години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

"Ми ведемо війну проти справжньої держави-терориста. Сплановане цинічне знищення Росією українських військовополонених в Оленівці - свідчення цього", - наголосив Володимир Зеленський.

Лідери держав обговорили і безпекову співпрацю. Президент України відзначив ухвалені Францією рішення щодо постачання нового сучасного озброєння, а також надану оборонну допомогу. Окремо було обговорено питання макрофінансової підтримки України

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон торкнулися проблематики воєнних злочинів, що їх РФ продовжує скоювати в Україні.

"Усі винні мають бути покарані. Це наша принципова позиція", - наголосив президент України.

Зазначимо, Зеленський та Макрон особисто зустрічалися під час візиту останнього до України 16 червня.