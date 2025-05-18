Новый Папа Римский Лев XIV официально взошел на престол
Новый Папа Римский Лев XIV в воскресенье, 18 мая официально взошел на должность. Он стал первым американцем, который возглавил Святой престол.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Сегодня, 18 мая, в Ватикане состоялась инаугурационная месса Папы Льва XIV по случаю начала его понтификата.
Во время инаугурационной мессы новый понтифик провозгласил послание о единстве. Папа Лев XIV сказал, что хочет служить верующим через два измерения папства: любовь и единство.
"Я хотел бы, чтобы нашим первым большим желанием было единство Церкви, знак единства и причастия, который станет залогом для примиренного мира", - сказал он.
В финальной речи на церемонии интронизации Папа Римский Лев ХIV вспомнил об Украине и сказал, что "ожидаются переговоры о справедливом мире".
Также во время церемонии он получил символы папства - шерстяную накидку на плечи и так называемый "перстень рыбака".
Стоит заметить, что во время инаугурации на площади Святого Петра в Риме собрались десятки тысяч людей. Там также присутствовали ряд мировых лидеров, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой.
Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским
Напомним, 7 мая кардиналы Римско-католической церкви начали конклав с целью избрания нового Папы Римского. Однако первый день голосования был провальным, а уже на следующий вечер над Сикстинской капеллой появился белый дым.
Новым Папой Римским стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который взял себе папское имя Лев XIV. Это первый в истории Папа Римский, который является гражданином Соединенных Штатов Америки (США).
В отдельном материале РБК-Украина собрало все, что известно о новом Папе Римском.
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