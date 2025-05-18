Новый Папа Римский Лев XIV официально взошел на престол

Новый Папа Римский Лев XIV в воскресенье, 18 мая официально взошел на должность. Он стал первым американцем, который возглавил Святой престол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Сегодня, 18 мая, в Ватикане состоялась инаугурационная месса Папы Льва XIV по случаю начала его понтификата.

Во время инаугурационной мессы новый понтифик провозгласил послание о единстве. Папа Лев XIV сказал, что хочет служить верующим через два измерения папства: любовь и единство.

"Я хотел бы, чтобы нашим первым большим желанием было единство Церкви, знак единства и причастия, который станет залогом для примиренного мира", - сказал он.

В финальной речи на церемонии интронизации Папа Римский Лев ХIV вспомнил об Украине и сказал, что "ожидаются переговоры о справедливом мире".

Также во время церемонии он получил символы папства - шерстяную накидку на плечи и так называемый "перстень рыбака".

Стоит заметить, что во время инаугурации на площади Святого Петра в Риме собрались десятки тысяч людей. Там также присутствовали ряд мировых лидеров, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой.