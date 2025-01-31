Госсекретарь США сделал новое заявление о войне в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что Украину возвращают "на 100 лет назад". Он в очередной раз сказал, что российско-украинская война должна завершиться переговорами и обе стороны должны пойти на уступки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью американской журналистке Мегин Келли.

"Нечестность, которая существовала, заключается в том, что мы каким-то образом позволили людям поверить, что Украина сможет не просто победить Россию, но и уничтожить ее, подтолкнув их обратно к тому, как выглядел мир в 2012 или 2014 годах", - сказал Рубио.

Госсекретарь США заявил, что это якобы в конце концов привело к финансированию "тупиковой ситуации" в течение последних полутора лет.

"Тем временем Украину возвращают на 100 лет назад. Их энергосистема уничтожается. Кому-то придется платить за всю эту реконструкцию постфактум, и вы знаете, сколько украинцев выехали из Украины, живут сейчас в других странах, они могут никогда не вернуться. Это их будущее, и оно под угрозой", - считает он.

Также Рубио добавил, что позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что это "затяжной конфликт" и его надо завершать переговорами, в очередной раз заявив о том, что сторонам придется пойти на уступки.

"Это будет работа жесткой дипломатии, как мы привыкли делать в мире в прошлом, и мы будем реалистичными в этом отношении, но обе стороны во время переговоров должны что-то дать", - подытожил Рубио.

Что известно о позиции администрации Трампа по окончанию войны в Украине

Отметим, что это уже не первое подобное заявление Рубио по завершению войны в Украине. Ранее он уже говорил, что администрация президента США Дональда Трампа стремится не просто к окончанию российско-украинской войны, но и чтобы она не повторилась через 2-4 года. Также он упоминал и об уступках, на которые должны пойти обе стороны конфликта.

Напомним, что не только администрация, но и сам новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что стремится как можно быстрее найти решение российско-украинской войны. Еще до возвращения в Белый дом Трамп говорил, что сможет закончить войну за 24 часа или даже и меньше. Впрочем, после избрания он уже не вспоминает об этих "24 часах".

Как вот недавно спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог сказал, что стремится найти решение в течение 100 дней после инаугурации Трампа.