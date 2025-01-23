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МИД о заявлении Рубио об уступках в войне: давайте дождемся официальных контактов

Украина, Четверг 23 января 2025 16:44
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МИД о заявлении Рубио об уступках в войне: давайте дождемся официальных контактов Фото: спикер МИД Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина и США разделяют общую цель - справедливый мир в Украине. Конкретные шаги будут оговорены во время предстоящей встречи президентов двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Георгия Тихого на пресс-конференции для СМИ.

Представитель МИД заявил, что ключевые вопросы мирного урегулирования и возможных компромиссов будут обсуждаться во время официальных контактов между украинской и американской сторонами.

"Давайте дождемся официальных контактов украинской и американской сторон. Во время этих контактов будет возможность обсудить все параметры, подходы, ключевые детали, о которых вы бы хотели сегодня услышать", - сказал Тихий.

По его словам, Украина и новая администрация США разделяют общую цель - достижение справедливого мира в Украине как можно быстрее. Методы, шаги и пути достижения этой цели также обсудят во время переговоров.

"Мы ждем этих контактов, прежде всего, встречи президентов Украины и США. Эта встреча расставит все точки над "і", - добавил он.

Напомним, что Марко Рубио сразу после своего утверждения в Сенате США на должность государственного секретаря высказался о завершении войны между Россией и Украиной.

Политик заявил, что для достижения мира каждая из сторон "должна будет от чего-то отказаться".

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