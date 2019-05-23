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Зеленський пояснив, навіщо потрібний референдум по діалогу з РФ

Новини » Політика    23.05.2019 - 15:57
Зеленський пояснив, навіщо потрібний референдум по діалогу з РФ
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент наголосив, що прагне відкритості в обговоренні важливих для країни питань

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з громадськими активістами назвав причину винесення питання про укладення мирних домовленостей із Росією на референдум. Про це повідомляє прес-служба АП.

За його словами, цей референдум не має законодавчої ініціативи. Зеленський назвав його способом з’ясування думку суспільства. Він заявив, що прагне відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за зачиненими дверима. Учасники зустрічі погодилися, що доцільно назвати це не референдумом, а опитуванням.

"Ми повинні чути кожну людину. Це не законодавчий референдум, а інформаційний: громадяни, що ви думаєте. Це нормальна розмова з людьми", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, голова адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що питання про досягнення мирних домовленостей з РФ повинен розглядатися не тільки політиками, депутатами і президентом, але і всім народом. Тоді він заявив, що Зеленський планує ініціювати референдум з питання переговорного процесу між Україною і Росією.

У свою чергу, у Кремлі заявили, що будуть чекати конкретних дій від України щодо проведення референдуму про діалог з РФ. Зокрема, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "Кремль очікує від Києва конкретні кроки у бік виконання Мінських домовленостей" і нормалізації двосторонніх відносин з Росією. 

Додамо, спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що Володимира Зеленського в разі поступок Російській Федерації чекає швидке падіння рейтингу.

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