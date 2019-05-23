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Зеленський заявив, що переговорів з РФ не буде

Новини » Політика    23.05.2019 - 15:14
Зеленський заявив, що переговорів з РФ не буде
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Також Зеленський публічно назвав Росію агресором

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговорів з Росією не буде. Про це він заявив перед початком IT-конференції iForum, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Крім того, під час доповіді на конференції Зеленський публічно назвав Росію агресором. зокрема, він заявив: "Як би прикро це не звучало, програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдови, країн Балтії та агресору".

Раніше Зеленський закликав США посилити санкції проти РФ. Він заявив, що готовий втілювати прозорі, відкриті і демократичні реформи в Україні.

Раніше в ефірі одного з українських телеканалів голова адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що питання про досягнення мирних домовленостей з РФ повинен розглядатися не тільки політиками, депутатами і президентом, але і всім народом. Тоді він заявив, що Зеленський планує ініціювати референдум з питання переговорного процесу між Україною і Росією.

Також глава АП назвав необхідністю прийняття закону про референдум. Однак, за його словами, "основний напрямок нашої діяльності - це домовленості, може, спільні домовленості, які стосуються збройного конфлікту з Росією, агресії РФ".

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