Президент України Володимир Зеленський проголосував на позачергових виборах до Ради. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він заявив, що очікує чесний та справедливий результат на виборах. Також президент розповів, що вже проводить консультації з майбутнім головою уряду. За його словами, це людина абсолютно професійний економіст, який не має жодного політичного руху.

"Я хочу, щоб це був абсолютно незалежна людина, яка ніколи не була ні прем'єр-міністром, ні спікером, ні лідером якоїсь фракції. Я бачу такого лідера. Чесно вам скажу: проводяться консультації, розмовляю", - сказав він.

Додамо, що голосував Зеленський разом зі своєю дружиною.

Фото: Зеленський голосує на парламентських виборах (РБК-Україна)

Так, станом на 12:00 надійшли дані про явку на 11 округах з 199. Явка виборців склала 15,27%.

Зазначимо, що зараз в Україні проходять дострокові парламентські вибори в Раду. РБК-Україна писало, що Зеленский під час інавгурації заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання. У зв'язку з цим, були оголошені дострокові парламентські вибори, які призначили на 21 липня.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що Сполучені Штати Америки очікують вільні та чесні парламентські вибори в Україні. Тейлор побажав українцям зробити успішний вибір в день голосування.

Додамо, у зв'язку із проведенням виборів в Раду Національна гвардія України взяла під посилену охорону ядерні об’єкти, суди і посольства.

РБК-Україна писало, що поліція вже отримала майже 400 заяв та повідомлень щодо виборчого процесу. Також спостерігачі фіксують порушення з боку політичних партій в день виборів.

Найбільш поширеними порушенням на позачергових виборах народних депутатів є незаконна агітація від імені політичних партій "Слуга Народу", "Опозиційна платформа за Життя" та "Опозиційний блок".