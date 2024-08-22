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Зеленский продлил на 10 лет санкции против ряда коллаборантов

Четверг 22 августа 2024 02:30
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Зеленский продлил на 10 лет санкции против ряда коллаборантов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продлении санкций против физических и юридических лиц, которые сотрудничают с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

Решение СНБО продлевает еще на 10 лет ограничения в отношении пророссийских медийных деятелей Игоря Гужвы и Анатолия Шария, главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина, а также аффилированных с ними компаний и активов.

В частности, документом предусмотрена блокировка интернет-провайдерами ресурсов, связанных с подсанкционными лицами - доступа к сайту "Страна.ua" и его субдоменов, сайтов "Шарий.net", "Политическая партия Шария" и соответствующих страниц в социальных сетях.

Санкции против РФ

Напомним, в марте Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении ряда российских СМИ.

Также ранее СБУ задержала соратницу Анатолия Шария, которая работала на срыв мобилизации в ВСУ.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете участия в выборах членам пророссийских партий.

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