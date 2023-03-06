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В Украине хотят запретить участие в выборах для членов пророссийских партий

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Киев, Понедельник 06 марта 2023 16:17
В Украине хотят запретить участие в выборах для членов пророссийских партий Фото: в Украине хотят запретить участие в выборах для членов пророссийских партий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Верховной раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается временно запретить членам пророссийских партий принимать участие в управлении государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Инициаторы законопроекта хотят лишить права быть избранными народными депутатами, депутатами местных советов или сельскими, поселковыми и городскими главами участников запрещенных в Украине партий, в том числе "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Партия Шария" и "Оппозиционный блок".

Такое ограничение для вышеперечисленных лиц предлагается ввести на 10 лет после прекращения или отмены действия военного положения в Украине.

"Целью этого закона является обеспечение национальной безопасности путем временного ограничения участия лиц в управлении государством через ограничение права быть избранным на срок, который позволит отстроить Украину после выдворения российских войск за пределы Украины и создать систему противодействия информационным и другим угрозам суверенитета и территориальной целостности Украины, которые могут реализовать лица при помощи участия в политических партиях", - отмечается в документе.

Напомним, ранее стало известно, что Рада прекратила полномочия нардепов от запрещенной ОПЗЖ Натальи Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о лишении мандатов всех народных депутатов от ОПЗЖ.

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