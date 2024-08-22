Зеленський продовжив на 10 років санкції проти низки колаборантів
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про продовження санкцій проти фізичних та юридичних осіб, що співпрацюють з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.
Рішення РНБО продовжує ще на 10 років обмеження стосовно проросійських медійних діячів Ігоря Гужви та Анатолія Шарія, ватажка терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна, а також афілійованих з ними компаній та активів.
Зокрема, документом передбачене блокування інтернет-провайдерами ресурсів, що пов'язані з підсанкційними особами - доступу до сайту "Страна.ua" та його субдоменів, сайтів "Шарій.net", "Політична партія Шарія" та відповідних сторінок у соціальних мережах.
Санкції проти РФ
Нагадаємо, у березні Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо низки російських ЗМІ.
Також раніше СБУ затримала соратницю Анатолія Шарія, що працювала на зрив мобілізації до ЗСУ.
Крім того, у Верховній Раді зареєстрували законопроект про заборону участі у виборах членам проросійських партій.
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