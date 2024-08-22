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Зеленський продовжив на 10 років санкції проти низки колаборантів

Четвер 22 серпня 2024 02:30
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Зеленський продовжив на 10 років санкції проти низки колаборантів Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про продовження санкцій проти фізичних та юридичних осіб, що співпрацюють з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.

Рішення РНБО продовжує ще на 10 років обмеження стосовно проросійських медійних діячів Ігоря Гужви та Анатолія Шарія, ватажка терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна, а також афілійованих з ними компаній та активів.

Зокрема, документом передбачене блокування інтернет-провайдерами ресурсів, що пов'язані з підсанкційними особами - доступу до сайту "Страна.ua" та його субдоменів, сайтів "Шарій.net", "Політична партія Шарія" та відповідних сторінок у соціальних мережах.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, у березні Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо низки російських ЗМІ.

Також раніше СБУ затримала соратницю Анатолія Шарія, що працювала на зрив мобілізації до ЗСУ.

Крім того, у Верховній Раді зареєстрували законопроект про заборону участі у виборах членам проросійських партій.

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