Зеленский подписал санкции СНБО в отношении ряда российских СМИ

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против ряда российских медиа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 68 юридических и двух физических лиц. Речь идет, в частности, о ряде российских медиа и компаний, в том числе с временно оккупированного Крыма.

Санкции применены против, в частности телекомпаний:

"НТВ Плюс",

"Первый канал. Всемирная сеть",

"Звезда",

"ТНТ Телесеть",

"Петербург",

"Рен ТВ",

ТРК "Крым",

а также газет "Известия", "Московский комсомолец".

Заметим, что 73 из 86 юридических лиц, против которых введены санкции, зарегистрированы на подконтрольной правительству территории Украины, еще два - во временно захваченном Мариуполе Донецкой области, три - в оккупированном Севастополе.

Местонахождением остальных юридических лиц является Российская Федерация и Китай.

К тому же санкции сроком три года введены против Вадима Альперина, Александра Еримицюца, Юрия Кушнира, Ореста Адамчо, Виктора Шермана и Андрея Попова.