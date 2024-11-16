Зеленский о проблеме СОЧ: нельзя говорить, что в каждой бригаде "несносные условия"
Проблема самовольного оставления воинской части в украинской армии существует, но зависит от разных причин. Говорить о "несносных условиях" в каждой бригаде нельзя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Украинскому радио.
"В общем сложно говорить об этом. "Невыносимые условия". Например, бригада, которая является, может так некорректно говорить, идеальной: там нормальное обучение, отбор, атмосфера. И даже в таких бригадах есть моменты по СОЧ, с дезертирством. Но мы не можем сказать, что в этой бригаде "несносные" условия", - объяснил президент.
Он добавил, что война невыносима в целом, но заявил, что не хотел бы обобщать вещи, связанные с СОЧ. Поскольку есть разные причины, люди и отношения.
"Но в большинстве армия - сильная, в большинстве люди - героические. И понимают, что такое мобилизация и что такое война против России. Или за Украину. Потому что они против нас воюют", - сказал Зеленский.
Что такое СОЧ
СОЧ - это самовольное оставление части или места службы военнослужащим, а также несвоевременное появление на службу без уважительных причин. При этом не следует путать СОЧ с дезертирством. Последнее означает умышленное оставление части или места службы.
В Украине изменили законодательство, что позволило возвращать бойцов, которые впервые самовольно покинули свои части, на службу. Только в октябре судами было принято около сотни решений не арестовывать военных, а разрешить им вернуться на службу.
Одним из самых известнейших случаев СОЧ является дело военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова. Он публично ушел в СОЧ.
Подробно о том, кто такой Сергей Гнездилов - читайте в материале РБК-Украина.
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