Зеленский о проблеме СОЧ: нельзя говорить, что в каждой бригаде "несносные условия"

Проблема самовольного оставления воинской части в украинской армии существует, но зависит от разных причин. Говорить о "несносных условиях" в каждой бригаде нельзя.

"В общем сложно говорить об этом. "Невыносимые условия". Например, бригада, которая является, может так некорректно говорить, идеальной: там нормальное обучение, отбор, атмосфера. И даже в таких бригадах есть моменты по СОЧ, с дезертирством. Но мы не можем сказать, что в этой бригаде "несносные" условия", - объяснил президент.

Он добавил, что война невыносима в целом, но заявил, что не хотел бы обобщать вещи, связанные с СОЧ. Поскольку есть разные причины, люди и отношения.

"Но в большинстве армия - сильная, в большинстве люди - героические. И понимают, что такое мобилизация и что такое война против России. Или за Украину. Потому что они против нас воюют", - сказал Зеленский.