Зеленський про проблему СЗЧ: не можна говорити, що у кожній бригаді "нестерпні умови"

Проблема самовільного залишення військової частини в українській армії існує, але залежить від різних причин. Говорити про "нестерпні умови" у кожній бригаді не можна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Українському радіо.

"Загально складно говорити про це. "Нестерпні умови". Наприклад, бригада, яка є, може так некоректно говорити, ідеальною: там нормальне навчання, відбір, атмосфера. І навіть в таких бригадах є моменти з СЗЧ, з дезертирством. Але ми не можемо сказати, що в цій бригаді "нестерпні" умови", - пояснив президент.

Він додав, що війна нестерпна в цілому, але заявив, що не хотів би узагальнювати речі, пов'язані з СЗЧ. Оскільки є різні причини, люди і ставлення.

"Але в більшості армія - сильна, в більшості люди - героїчні. І розуміють, що таке мобілізація і що таке війна проти Росії. Або за Україну. Бо це вони проти нас воюють", - сказав Зеленський.