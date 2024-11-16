Зеленський про проблему СЗЧ: не можна говорити, що у кожній бригаді "нестерпні умови"
Проблема самовільного залишення військової частини в українській армії існує, але залежить від різних причин. Говорити про "нестерпні умови" у кожній бригаді не можна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Українському радіо.
"Загально складно говорити про це. "Нестерпні умови". Наприклад, бригада, яка є, може так некоректно говорити, ідеальною: там нормальне навчання, відбір, атмосфера. І навіть в таких бригадах є моменти з СЗЧ, з дезертирством. Але ми не можемо сказати, що в цій бригаді "нестерпні" умови", - пояснив президент.
Він додав, що війна нестерпна в цілому, але заявив, що не хотів би узагальнювати речі, пов'язані з СЗЧ. Оскільки є різні причини, люди і ставлення.
"Але в більшості армія - сильна, в більшості люди - героїчні. І розуміють, що таке мобілізація і що таке війна проти Росії. Або за Україну. Бо це вони проти нас воюють", - сказав Зеленський.
Що таке СЗЧ
СЗЧ - це самовільне залишення частини або місця служби військовослужбовцем, а також невчасна поява на службу без поважних причин. При цьому не варто плутати СЗЧ з дезертирством. Останнє означає навмисне залишення частини або місця служби.
В Україні змінили законодавство, що дозволило повертати бійців, які вперше самовільно залишили свої частини, на службу. Лише у жовтні судами було ухвалено близько сотні рішень не ув’язнювати військових, а дозволити їм повернутися на службу.
Одним з найвідоміших випадків СЗЧ є справа військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова. Він публічно пішов в СЗЧ.
Детально про те, хто такий Сергій Гнезділов - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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