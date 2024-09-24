"С сегодняшнего дня я иду в СОЧ". Кто такой Сергей Гнездилов

На днях военный Сергей Гнездилов публично заявил, что самовольно оставил воинскую часть, ведь служит уже 5 лет. Таким поступком он хочет привлечь внимание к теме демобилизации. Данная ситуация вызвала бурную реакцию в обществе.

РБК-Украина рассказывает о том, кто такой Сергей Гнездилов и как в обществе расценили поступок военного.

Что известно о Сергее Гнезделове

Сергей Гнездилов – военный и общественный активист, основатель некоммерческого фестиваля "ВилкаFest" в родном городе Вилково и ведущий подкаста от hromadske "++ подкаст", где он берет интервью у других защитников.

Сергей родился в 2000 году в городе Вилково, что в Одесской области. Поступил на факультет журналистики в Национальный университет "Львовская политехника", но через год в 2019-м взял академотпуск и добровольцем пошел в ВСУ. Участвовал в боях за Пески, Авдеевку, Марьинку, Золотую ниву, Красногоровку, Гуляйполе, Бахмут.

Сначала был командир отделения в 21-м отдельном мотопехотном батальоне "Сармат", сейчас – командир отделения аэроразведки 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Сергей Гнездилов (фото: facebook.com_hnezdilovss)

Что именно заявил военный

Пост о необходимости установления сроков службы в условиях военного положения и о своем уходе в СОЧ Гнездилов написал вечером 21 сентября.

"5 лет в Вооруженных Силах только убедили меня вот в чем: никто не рожден для войны. Я не виноват в этом, но война пришла в мою страну, а я, как гражданин – должен ее защищать. Так же думают те, кто живут рядом? В 2014 году мы, как общество, не были к ней готовы. Во время полномасштабного вторжения, как оказалось, тоже", – написал Гнездилов.

Он добавляет, что "Защита Отечества, Независимости и территориальной целостности Украины – обязанность граждан Украины" – это закреплено статьей 65 Конституции.

"За 11 лет войны с Россией наше общество и власть не нашла в себе сил серьезно и честно говорить о реалиях затяжной, постоянной войны. Нам говорили, что ни у одной из сторон ресурса не хватит на год, что война закончится через две-три недели. Мы до сих пор не поняли, что можно победить любую армию, но невозможно – вооруженную и готовую к худшему нацию", – отметил защитник.

По его словам, сейчас военные дошли до рубикона, когда пехота больше не вывозит, а общество продолжает "верить в ВСУ" вместо того, чтобы защищать страну.

"Нас убеждают, что пехоту, которая вывозила эту войну на своих плечах не кем менять. 5 миллионов военнообязанных мужчин говорят военному "на нуле", что это не их война, и что он должен быть там до самой победы", – добавил Гнездилов.

Сергей Гнездилов служит в ВСУ с 2019 года (фото: facebook.com_hnezdilovss)

Он также подчеркнул, что в обществе сформировался неправильный образ военного как стального человека, который может оставаться на войне без сроков. Из-за того, что нет "права на демобилизацию", добровольцы начинают мигрировать в тыл. По словам Гнездилова, за 2500 у.е можно купить статус "ограниченно пригодного" во время прохождения военно-врачебной комиссии.

"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то была мемом, а сейчас – очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить попечительство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СОЧ", – заявил военный.

Гнездилов подчеркнул, что власть не готова к серьезному диалогу с обществом и вместо доктрины "воевать – обязанность каждого гражданина", государство предлагает бессрочно назначать защитниками мобилизованных.

"С сегодняшнего дня я иду в СОЧ до установления четких сроков службы, или к своему 25-летию, имея за своей спиной 5 лет безупречной солдатской службы. Надеюсь, этим поступком удастся донести до власти и общества необходимость разговора и разрешения этой ситуации. Мы должны создать мобилизационную очередь из числа всех военнообязанных украинцев, и тогда демобилизация станет реальностью", – написал Гнездилов.

Какая реакция общества на заявление военного

На пост Гнездилова отреагировали много украинцев. Большинство поддерживают военного в том, что должны быть определены четкие сроки для демобилизации. Вместе с тем, некоторые из комментаторов считают, что таким поступком военный мог подставить своих побратимов.

Что пишут украинцы под постом Гнезделова:

Нет увольнения от власти – должно быть самостоятельное увольнение. Иначе и вы, защитники, и мы, ваши родные, сойдем с ума

Понимаю это решение, не критикую, не осуждаю (не имею такого даже морального права). Надеюсь только, что ты не испортишь себе этим жизнь

Предельные сроки службы должны быть установлены для каждого военнослужащего с учетом коэффициентов в зависимости от места участия в боевых действиях. Истощены и уходят в СОЧ уже все, кто служит в районах боевых действий

Да, тебе очень тяжело, но писать эту горькую правду, чтобы оправдать этот поступок, оперируя к абстрактному обществу и власти, не имеющей решения для выхода из этого положения вещей, – это обесценить себя

Намерения замечательные, средства – не сказал бы. Можешь добиться эффекта противоположного желаемому. Не мне, наверное, судить, я не был в пехоте

Еще один пост Гнездилова (скриншот)

На ситуацию отреагировал журналист и общественный деятель Виктор Трегубов.

"Люди в комментариях явно считают, что Сергей ушел в СОЧ с фронта. Это просто неправда. Сергею комфортно с этой ложью – он не только не уточняет, когда люди в обсуждении его поступка позиционируют это именно так, но и сам говорит о "пяты годах на фронте", – написал Трегубов.

Он добавил, что Гнездилов с октября 2023 ведет подкасты, а также проводил фестиваль. Соответственно, это невозможно было сделать из передовой.

Пост Трегубова о СЗЧ (скриншот)

В свою защиту Гнездилов ответил, что где он служил и находился в конкретное время легко проверить, сделав запрос на часть. А для записи подкастов он брал 5 дней отпуска и записывал по 3-4 видео в день.

Не поддержал решение Гнезделова адвокат и доброволец Маси Найем, демобилизовавшийся из армии из-за тяжелого ранения.

"Я не соглашаюсь с позицией Сергея Гнездилова. Сроки службы надо определить, но не любой ценой, или просто развернувшись и уйдя в СОЧ, потому что это аморально по отношению к погибшим и раненым: они отдали жизнь и здоровье не для того, чтобы потом просто сдать фронт. И нечестно относительно побратимов, оставшихся на линии фронта, на службе", – написал Наем.

Также на пост Гнездилова отреагировал писатель и военный Артем Чех.

"Сергей это сделал первым. И сделал это честно. Не оправдываю, не осуждаю, но тревожусь. Это домино очень скоро может посыпаться. Мы заложники войны и системы, которую все устраивает, пока не рвется. А скоро порвется. И это будет очень неприятно и пожароопасно. Проигнорировать не удастся. Потому что одно дело тихие СОЧешники, разбежавшиеся по селам и городкам, а другое – публичный и серьезный разговор с теми, кого слушают", – написал Чех.

Военнослужащий и эксдепутат Игорь Луценко тоже высказался по поводу поступка Гнездилова.

"Оставьте мечты о том, что мы сможем добрать в вооруженные силы какое-то дополнительное количество воинов, и наконец-то выиграем войну. Ни добровольно, ни принудительно украинское общество на это не способно. И практика интенсивной "бусификации" это показывает. Приток новых реальных кадров в ВСУ очень скромный. У нас нет другого выхода, как рассчитывать на тех, кто уже в армии", – написал Луценко.

Пост Игоря Луценко (скриншот)

Какое наказание предусмотрено по СОЧ

СОЧ – это самовольное оставление воинской части или места службы. Статья 407 Уголовного кодекса Украины предусматривает за это нарушение наказания в виде содержания в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет.

"За это может наступить ответственность, особенно когда он (Сергей Гнездилов – Ред.) так популяризирует эту историю. Если с 2019-го этот парень служил, я так понимаю, что по контракту, по-видимому, в нем было четко написано, что ты имеешь делать. Поэтому одно дело – четкие сроки службы и обычные мобилизованные, другое дело – как на это реагируют профессиональные военные, подписывавшие контракт и делавшие армию своей профессией", – заявил Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

При этом он добавил, что сам всегда выступал за установление четких сроков службы.