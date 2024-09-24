"С сегодняшнего дня я иду в СОЧ". Кто такой Сергей Гнездилов
На днях военный Сергей Гнездилов публично заявил, что самовольно оставил воинскую часть, ведь служит уже 5 лет. Таким поступком он хочет привлечь внимание к теме демобилизации. Данная ситуация вызвала бурную реакцию в обществе.
РБК-Украина рассказывает о том, кто такой Сергей Гнездилов и как в обществе расценили поступок военного.
- Что известно о Сергее Гнезделове
- Что именно заявил военный
- Какая реакция общества на заявление военного
- Какое наказание предусмотрено по СЗЧ
Что известно о Сергее Гнезделове
Сергей Гнездилов – военный и общественный активист, основатель некоммерческого фестиваля "ВилкаFest" в родном городе Вилково и ведущий подкаста от hromadske "++ подкаст", где он берет интервью у других защитников.
Сергей родился в 2000 году в городе Вилково, что в Одесской области. Поступил на факультет журналистики в Национальный университет "Львовская политехника", но через год в 2019-м взял академотпуск и добровольцем пошел в ВСУ. Участвовал в боях за Пески, Авдеевку, Марьинку, Золотую ниву, Красногоровку, Гуляйполе, Бахмут.
Сначала был командир отделения в 21-м отдельном мотопехотном батальоне "Сармат", сейчас – командир отделения аэроразведки 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.
Сергей Гнездилов (фото: facebook.com_hnezdilovss)
Что именно заявил военный
Пост о необходимости установления сроков службы в условиях военного положения и о своем уходе в СОЧ Гнездилов написал вечером 21 сентября.
"5 лет в Вооруженных Силах только убедили меня вот в чем: никто не рожден для войны. Я не виноват в этом, но война пришла в мою страну, а я, как гражданин – должен ее защищать. Так же думают те, кто живут рядом? В 2014 году мы, как общество, не были к ней готовы. Во время полномасштабного вторжения, как оказалось, тоже", – написал Гнездилов.
Он добавляет, что "Защита Отечества, Независимости и территориальной целостности Украины – обязанность граждан Украины" – это закреплено статьей 65 Конституции.
"За 11 лет войны с Россией наше общество и власть не нашла в себе сил серьезно и честно говорить о реалиях затяжной, постоянной войны. Нам говорили, что ни у одной из сторон ресурса не хватит на год, что война закончится через две-три недели. Мы до сих пор не поняли, что можно победить любую армию, но невозможно – вооруженную и готовую к худшему нацию", – отметил защитник.
По его словам, сейчас военные дошли до рубикона, когда пехота больше не вывозит, а общество продолжает "верить в ВСУ" вместо того, чтобы защищать страну.
"Нас убеждают, что пехоту, которая вывозила эту войну на своих плечах не кем менять. 5 миллионов военнообязанных мужчин говорят военному "на нуле", что это не их война, и что он должен быть там до самой победы", – добавил Гнездилов.
Сергей Гнездилов служит в ВСУ с 2019 года (фото: facebook.com_hnezdilovss)
Он также подчеркнул, что в обществе сформировался неправильный образ военного как стального человека, который может оставаться на войне без сроков. Из-за того, что нет "права на демобилизацию", добровольцы начинают мигрировать в тыл. По словам Гнездилова, за 2500 у.е можно купить статус "ограниченно пригодного" во время прохождения военно-врачебной комиссии.
"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то была мемом, а сейчас – очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить попечительство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СОЧ", – заявил военный.
Гнездилов подчеркнул, что власть не готова к серьезному диалогу с обществом и вместо доктрины "воевать – обязанность каждого гражданина", государство предлагает бессрочно назначать защитниками мобилизованных.
"С сегодняшнего дня я иду в СОЧ до установления четких сроков службы, или к своему 25-летию, имея за своей спиной 5 лет безупречной солдатской службы. Надеюсь, этим поступком удастся донести до власти и общества необходимость разговора и разрешения этой ситуации. Мы должны создать мобилизационную очередь из числа всех военнообязанных украинцев, и тогда демобилизация станет реальностью", – написал Гнездилов.
Какая реакция общества на заявление военного
На пост Гнездилова отреагировали много украинцев. Большинство поддерживают военного в том, что должны быть определены четкие сроки для демобилизации. Вместе с тем, некоторые из комментаторов считают, что таким поступком военный мог подставить своих побратимов.
Что пишут украинцы под постом Гнезделова:
- Нет увольнения от власти – должно быть самостоятельное увольнение. Иначе и вы, защитники, и мы, ваши родные, сойдем с ума
- Понимаю это решение, не критикую, не осуждаю (не имею такого даже морального права). Надеюсь только, что ты не испортишь себе этим жизнь
- Предельные сроки службы должны быть установлены для каждого военнослужащего с учетом коэффициентов в зависимости от места участия в боевых действиях. Истощены и уходят в СОЧ уже все, кто служит в районах боевых действий
- Да, тебе очень тяжело, но писать эту горькую правду, чтобы оправдать этот поступок, оперируя к абстрактному обществу и власти, не имеющей решения для выхода из этого положения вещей, – это обесценить себя
- Намерения замечательные, средства – не сказал бы. Можешь добиться эффекта противоположного желаемому. Не мне, наверное, судить, я не был в пехоте
Еще один пост Гнездилова (скриншот)
На ситуацию отреагировал журналист и общественный деятель Виктор Трегубов.
"Люди в комментариях явно считают, что Сергей ушел в СОЧ с фронта. Это просто неправда. Сергею комфортно с этой ложью – он не только не уточняет, когда люди в обсуждении его поступка позиционируют это именно так, но и сам говорит о "пяты годах на фронте", – написал Трегубов.
Он добавил, что Гнездилов с октября 2023 ведет подкасты, а также проводил фестиваль. Соответственно, это невозможно было сделать из передовой.
Пост Трегубова о СЗЧ (скриншот)
В свою защиту Гнездилов ответил, что где он служил и находился в конкретное время легко проверить, сделав запрос на часть. А для записи подкастов он брал 5 дней отпуска и записывал по 3-4 видео в день.
Не поддержал решение Гнезделова адвокат и доброволец Маси Найем, демобилизовавшийся из армии из-за тяжелого ранения.
"Я не соглашаюсь с позицией Сергея Гнездилова. Сроки службы надо определить, но не любой ценой, или просто развернувшись и уйдя в СОЧ, потому что это аморально по отношению к погибшим и раненым: они отдали жизнь и здоровье не для того, чтобы потом просто сдать фронт. И нечестно относительно побратимов, оставшихся на линии фронта, на службе", – написал Наем.
Также на пост Гнездилова отреагировал писатель и военный Артем Чех.
"Сергей это сделал первым. И сделал это честно. Не оправдываю, не осуждаю, но тревожусь. Это домино очень скоро может посыпаться. Мы заложники войны и системы, которую все устраивает, пока не рвется. А скоро порвется. И это будет очень неприятно и пожароопасно. Проигнорировать не удастся. Потому что одно дело тихие СОЧешники, разбежавшиеся по селам и городкам, а другое – публичный и серьезный разговор с теми, кого слушают", – написал Чех.
Военнослужащий и эксдепутат Игорь Луценко тоже высказался по поводу поступка Гнездилова.
"Оставьте мечты о том, что мы сможем добрать в вооруженные силы какое-то дополнительное количество воинов, и наконец-то выиграем войну. Ни добровольно, ни принудительно украинское общество на это не способно. И практика интенсивной "бусификации" это показывает. Приток новых реальных кадров в ВСУ очень скромный. У нас нет другого выхода, как рассчитывать на тех, кто уже в армии", – написал Луценко.
Какое наказание предусмотрено по СОЧ
СОЧ – это самовольное оставление воинской части или места службы. Статья 407 Уголовного кодекса Украины предусматривает за это нарушение наказания в виде содержания в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет.
"За это может наступить ответственность, особенно когда он (Сергей Гнездилов – Ред.) так популяризирует эту историю. Если с 2019-го этот парень служил, я так понимаю, что по контракту, по-видимому, в нем было четко написано, что ты имеешь делать. Поэтому одно дело – четкие сроки службы и обычные мобилизованные, другое дело – как на это реагируют профессиональные военные, подписывавшие контракт и делавшие армию своей профессией", – заявил Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
При этом он добавил, что сам всегда выступал за установление четких сроков службы.
Напомним, что в конце апреля 2024 года на Гнездилова напали неизвестные, которые представились людьми Евгения Карася. Они угрожали ему и пытались спровоцировать драку. Этот инцидент также вызвал бурную реакцию общества.
При подготовке материала использовали пост Гнезделова в Facebook и комментарии к нему, данные из Википедии, посты Маси Найема, Виктора Трегубова, Артема Чеха, Игоря Луценко, заявление Романа Костенко для НВ.
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