Зеленский об иностранном контингенте в Украине: Россия не может что-то решать

"Очень плохой сигнал - прислушиваться к мнению россиян относительно контингента. Контингент должен быть размещен на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и для Европы", - подчеркнул президент.

В то же время Зеленский отметил, что, если российский диктатор Владимир Путин хочет ввести какой-то иностранный контингент на территорию России - это его дело.

"Но это не его дело - решать что-то о безопасности Украины и Европы", - добавил глава Украины.