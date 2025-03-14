Зеленский объяснил, от чего зависит прекращение огня с Россией

Прекращение огня между Украиной и Россией сейчас зависит от двух факторов. Один из них - желание российского диктатора Владимира Путина.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами, передает РБК-Украина .

Глава государства подчеркнул, что встреча в Саудовской Аравии была лучшей за последние несколько месяцев для украинской и американской команд.

"Это была абсолютно конструктивная беседа, с уважением. Это была встреча стратегических партнеров. Я хотел бы продолжения в том же направлении", - добавил он.

По словам Зеленского, состав обеих переговорных команд необходимо сохранить, чтобы дойти до прекращения огня и дожать россиян.

Президент напомнил, что Украина уже сделала первый шаг для перемирия. И теперь необходимо заставить россиян пойти на прекращение огня.

"Президент Трамп говорит о том, что он считает самым главным прекращение огня для окончания войны. Он это декларирует. Очень много людей погибло. Он хочет прекратить гибель людей. Сегодня это зависит от его давления и от желания Путина. Мы свое желание уже продемонстрировали", - добавил он.