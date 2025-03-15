Зеленський про іноземний контингент в Україні: Росія не може щось вирішувати

"Дуже поганий сигнал - прислухатися до думки росіян щодо контингенту. Контингент має бути розміщений на українській землі. Це гарантія безпеки для України і для Європи", - наголосив президент.

Водночас зеленський зауважив, що, якщо російський диктатор Володимир Путін хоче ввести якийсь іноземний контингент на територію Росії - це його справа.

"Але це не його справа - вирішувати щось про безпеку України та Європи", - додав глава України.