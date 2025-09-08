RU

Зеленский назначил Умерову нового заместителя: что о нем известно

Фото: Давид Алоян (facebook.com/Minstrategprom)
Автор: Иван Носальский

Давид Алоян стал новым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.

"Назначить Алояна Давида Манвеловича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в указе. 

Давид Алоян

Давид Алоян получил образование в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана по специальности "Международные экономические отношения", где завершил обучение со степенью магистра.

Еще во время учебы он занимался предпринимательской деятельностью, а позже работал в киевском филиале американской логистической компании "Эверест ТС".

С 2021 года Алоян присоединился к команде Минстратегпрома, где прошел путь от ведущего специалиста отдела инвестиционной политики до и.о. начальника управления европейской и евроатлантической интеграции.

15 апреля 2025 года Алояна назначили заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по европейской интеграции.

К слову, Рустем Умеров стал секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины только 18 июля. Ранее он занимал должность министра обороны.

