Зеленський призначив Умєрову нового заступника: що про нього відомо

Давид Алоян

Давид Алоян здобув освіту в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини", де завершив навчання зі ступенем магістра.

Ще під час навчання він займався підприємницькою діяльністю, а пізніше працював у київській філії американської логістичної компанії "Еверест ТС".

З 2021 року Алоян долучився до команди Мінстратегпрому, де пройшов шлях від провідного спеціаліста відділу інвестиційної політики до в.о. начальника управління європейської та євроатлантичної інтеграції.

15 квітня 2025 року Алояна призначили заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з європейської інтеграції.

