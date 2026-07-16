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Зеленский обсудит с Будановым перезагрузку посольств

21:27 16.07.2026 Чт
1 мин
Разговор с руководителем ОП и дипломатической командой страны состоится уже завтра
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский обсудит с Будановым перезагрузку посольств Фото: Кирилл Буданов (Getty Images)
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Украинские зарубежные представительства ждет масштабная перезагрузка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Завтра мы будем говорить с Кириллом Будановым (руководитель Офиса президента, - ред.) и дипломатической командой нашей по перезагрузке украинских зарубежных представительств", - сказал глава государства.

Президент отметил, что украинские посольства "должны быть очень эффективными и будут".

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