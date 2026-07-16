Зеленский обсудит с Будановым перезагрузку посольств

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Завтра мы будем говорить с Кириллом Будановым (руководитель Офиса президента, - ред.) и дипломатической командой нашей по перезагрузке украинских зарубежных представительств", - сказал глава государства.

Президент отметил, что украинские посольства "должны быть очень эффективными и будут".