Зеленский обсудит с Будановым перезагрузку посольств
21:27 16.07.2026 Чт
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Разговор с руководителем ОП и дипломатической командой страны состоится уже завтра
Фото: Кирилл Буданов (Getty Images)
Украинские зарубежные представительства ждет масштабная перезагрузка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Завтра мы будем говорить с Кириллом Будановым (руководитель Офиса президента, - ред.) и дипломатической командой нашей по перезагрузке украинских зарубежных представительств", - сказал глава государства.
Президент отметил, что украинские посольства "должны быть очень эффективными и будут".