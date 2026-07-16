Зеленский назначил врио вместо Кима и Калашника в областях

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Киевская и Николаевская области получили новых временных руководителей после того, как их предыдущие руководители перешли на работу в Кабинет Министров Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента Украины Владимира Зеленского №616/2026 и №617/2026.

Кто возглавил ОВА Согласно решению главы государства, временным исполняющим обязанности главы Киевской областной государственной администрации назначен Олейник Руслан Юрьевич. Временное исполнение обязанностей главы Николаевской областной государственной администрации возложено на Решетилова Георгия Александровича. Оба указа президент подписал сегодня, 16 июля 2026 года. Что предшествовало кадровым изменениям Новые назначения состоялись после того, как предыдущие руководители этих областей – Виталий Ким (Николаевская ОВА) и Руслан Калашник (Киевская ОВА) - официально перешли на работу в Кабинет министров Украины.