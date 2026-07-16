Зеленський призначив т.в.о. замість Кіма та Калашника в областях
Київська та Миколаївська області отримали нових тимчасових керівників після того, як їхні попередні очільники перейшли на роботу до Кабінету міністрів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента України Володимира Зеленського №616/2026 та №617/2026.
Хто очолив ОВА
Згідно з рішенням глави держави, тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Київської обласної державної адміністрації призначено Олійника Руслана Юрійовича.
Тимчасове виконання обовʼязків голови Миколаївської обласної державної адміністрації покладено на Решетілова Георгія Олександровича.
Обидва укази президент підписав сьогодні, 16 липня 2026 року.
Що передувало кадровим змінам
Нові призначення відбулися після того, як попередні очільники цих областей - Віталій Кім (Миколаївська ОВА) та Руслан Калашник (Київська ОВА) - офіційно перейшли на роботу до Кабінету міністрів України.
Кадрові зміни та призначення Зеленського
Нагадаємо, 16 липня 2026 року в Україні відбулася серія важливих кадрових та управлінських рішень на державному рівні.
Зокрема, ввечері президент Володимир Зеленський анонсував масштабне перезавантаження українських посольств та закордонних представництв, анонсувавши зустріч із дипломатичною командою країни.
Окрім цього, відбулися зміни у керівництві столиці. Глава держави підписав указ, яким звільнив Тимура Ткаченка з посади голови КМВА (Київської міської військової адміністрації).
Також цього дня суттєві ротації зачепили оборонний сектор. Президент призначив Євгенія Хмару в.о. міністра оборони.
Раніше генерал-майор Хмара тимчасово виконував обов'язки голови Служби безпеки України, а в подальшому глава держави планує офіційно запропонувати його кандидатуру Верховній Раді на посаду міністра.