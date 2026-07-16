Зеленський призначив т.в.о. замість Кіма та Калашника в областях

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Київська та Миколаївська області отримали нових тимчасових керівників після того, як їхні попередні очільники перейшли на роботу до Кабінету міністрів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента України Володимира Зеленського №616/2026 та №617/2026.

Хто очолив ОВА Згідно з рішенням глави держави, тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Київської обласної державної адміністрації призначено Олійника Руслана Юрійовича. Тимчасове виконання обовʼязків голови Миколаївської обласної державної адміністрації покладено на Решетілова Георгія Олександровича. Обидва укази президент підписав сьогодні, 16 липня 2026 року. Що передувало кадровим змінам Нові призначення відбулися після того, як попередні очільники цих областей - Віталій Кім (Миколаївська ОВА) та Руслан Калашник (Київська ОВА) - офіційно перейшли на роботу до Кабінету міністрів України.