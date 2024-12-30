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Зеленский назначил Ольгу Решетилову военным омбудсменом

Киев, Понедельник 30 декабря 2024 17:54
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Зеленский назначил Ольгу Решетилову военным омбудсменом Фото: президент Украины Владимир Зеленский и военный омбудсмен Ольга Решетилова (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Ольга Решетилова (Кобылинская) стала уполномоченным президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что Решетилова - известная, опытная и эффективная правозащитница.

"Уже многое сделала для развития наших государственных институций, для поддержки украинцев", - добавил президент.

Он отметил, что главная задача - вместе с Минобороны и гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые основы работы этой институции.

"Наши воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав и должна состояться реальная модернизация управления людьми в Силах обороны Украины. Благодарен всем, кто помогает в этом", - уточнил Зеленский.

Ольга Решетилова

Стоит заметить, что Ольга Решетилова является сооснователем фонда поддержки украинской армии "Повернись живим". Она отвечала за координацию работы фонда с силовыми структурами и непосредственно силами и средствами антитеррористической операции на востоке Украины.

Решетилова неоднократно посещала украинских военнослужащих в зоне ведения боевых действий, где сталкивалась с нарушениями прав человека. В 2015 году она ушла из "Повернись живим" и занялась журналистскими и общественными расследованиями нарушений в секторе безопасности.

В 2019 году Кабмин назначил Решетилову членом Комиссии по избранию главы Национального агентства по предотвращению коррупции.

Отметим, вопрос создания в Украине институции военного омбудсмена стал еще более актуальным после скандала в 211-й понтонно-мостовой бригаде, где офицеры издевались над военнослужащими.

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