Зеленский назначил Ольгу Решетилову военным омбудсменом
Ольга Решетилова (Кобылинская) стала уполномоченным президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
Зеленский подчеркнул, что Решетилова - известная, опытная и эффективная правозащитница.
"Уже многое сделала для развития наших государственных институций, для поддержки украинцев", - добавил президент.
Он отметил, что главная задача - вместе с Минобороны и гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые основы работы этой институции.
"Наши воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав и должна состояться реальная модернизация управления людьми в Силах обороны Украины. Благодарен всем, кто помогает в этом", - уточнил Зеленский.
Ольга Решетилова
Стоит заметить, что Ольга Решетилова является сооснователем фонда поддержки украинской армии "Повернись живим". Она отвечала за координацию работы фонда с силовыми структурами и непосредственно силами и средствами антитеррористической операции на востоке Украины.
Решетилова неоднократно посещала украинских военнослужащих в зоне ведения боевых действий, где сталкивалась с нарушениями прав человека. В 2015 году она ушла из "Повернись живим" и занялась журналистскими и общественными расследованиями нарушений в секторе безопасности.
В 2019 году Кабмин назначил Решетилову членом Комиссии по избранию главы Национального агентства по предотвращению коррупции.
Отметим, вопрос создания в Украине институции военного омбудсмена стал еще более актуальным после скандала в 211-й понтонно-мостовой бригаде, где офицеры издевались над военнослужащими.
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