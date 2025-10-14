Зеленский назначил нового заместителя секретаря СНБО: что о нем известно

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сегодня, 14 октября, провел совещание по ситуации с безопасностью в отдельных регионах.

По его итогам президент сообщил, что у отдельных лиц подтвердили наличие российского гражданства. Поэтому он уже подписал указы в отношении таких людей.

Источники РБК-Украина уточнили, что речь идет о мэре Одессы Геннадии Труханове, бывшем нардепе Олеге Цареве и танцовщике Сергее Полунине. Их лишили гражданства Украины.

Сам Труханов уже несколько раз утверждал, что гражданства РФ у него нет.