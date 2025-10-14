Зеленський призначив нового заступника секретаря РНБО: що про нього відомо

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський сьогодні, 14 жовтня, провів нараду щодо безпекової ситуації в окремих регіонах.

За її підсумками президент повідомив, що в окремих осіб підтвердили наявність російського громадянства. Тому він уже підписав укази щодо таких людей.

Джерела РБК-Україна уточнили, що йдеться про мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього нардепа Олега Царьова і танцівника Сергія Полуніна. Їх позбавили громадянства України.

Сам Труханов уже кілька разів стверджував, що громадянства РФ у нього немає.