Зеленский назначил нового судью КСУ: почему это важно

"Назначить Водянникова Александра Юрьевича судьей Конституционного суда Украины", - сказано в документе.

Важность решения

Стоит заметить, что с 27 января 2025 года в Конституционном суде отсутствовал необходимый кворум для принятия решений. В тот день полномочия сразу трех судей КСУ завершились по истечении установленного срока (9 лет).

Таким образом, в суде осталось всего 11 судей, а для кворума необходимо как минимум 12 из 18.

Из недостающих семи судей троих может назначить президент, еще двоих - Верховная Рада, и двоих - съезд судей Украины.

Александр Водянников

Александр Водянников - украинский юрист и эксперт в области конституционного права. До этого Водянников работал в проекте ОБСЕ в Украине, в частности занимал должность национального юридического советника.

Он активно участвовал в разработке законопроектов по реформированию Конституционного суда и судебной системы в целом, готовил правовые заключения для парламентских комитетов по вопросам европейской интеграции.