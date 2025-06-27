Зеленский назначил нового судью КСУ: почему это важно

Александр Водянников стал новым судьей Конституционного суда Украины. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил его назначение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы украинского государства №438/2025.
"Назначить Водянникова Александра Юрьевича судьей Конституционного суда Украины", - сказано в документе.
Стоит заметить, что с 27 января 2025 года в Конституционном суде отсутствовал необходимый кворум для принятия решений. В тот день полномочия сразу трех судей КСУ завершились по истечении установленного срока (9 лет).
Таким образом, в суде осталось всего 11 судей, а для кворума необходимо как минимум 12 из 18.
Из недостающих семи судей троих может назначить президент, еще двоих - Верховная Рада, и двоих - съезд судей Украины.
Александр Водянников - украинский юрист и эксперт в области конституционного права. До этого Водянников работал в проекте ОБСЕ в Украине, в частности занимал должность национального юридического советника.
Он активно участвовал в разработке законопроектов по реформированию Конституционного суда и судебной системы в целом, готовил правовые заключения для парламентских комитетов по вопросам европейской интеграции.
К слову, 21 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко генеральным прокурором.
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