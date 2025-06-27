Зеленський призначив нового суддю КСУ: чому це важливо

"Призначити Водяннікова Олександра Юрійовича суддею Конституційного суду України", - сказано в документі.

Важливість рішення

Варто зауважити, що з 27 січня 2025 року в Конституційному суді був відсутній необхідний кворум для ухвалення рішень. Того дня повноваження одразу трьох суддів КСУ завершилися після закінчення встановленого строку (9 років).

Таким чином, у суді залишилося всього 11 суддів, а для кворуму необхідно щонайменше 12 із 18.

Із семи суддів, яких бракує, трьох може призначити президент, ще двох - Верховна Рада, і двох - з'їзд суддів України.

Олександр Водянніков

Олександр Водянніков - український юрист і експерт у галузі конституційного права. До цього Водянніков працював у проєкті ОБСЄ в Україні, зокрема обіймав посаду національного юридичного радника.

Він брав активну участь у розробці законопроєктів щодо реформування Конституційного суду та судової системи загалом, готував правові висновки для парламентських комітетів з питань європейської інтеграції.