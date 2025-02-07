Зеленский назначил новых послов Украины в Молдове и Уругвае

В пятницу, 7 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Молдове и Республике Уругвай. Также внесены изменения в состав СНБО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
В частности, согласно указу Зеленского, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Молдова стал - Роговей Паун Аурелович.
На соответствующую должность в Республике Уругвай назначен Клименко Юрий Аркадьевич. В то же время, он остается и одновременно продолжит исполнять обязанности посла Украины в Аргентине.
Кроме того, на сайте украинского президента опубликован указ о введении главы Минздрава Украины Виктора Ляшко в состав СНБО.
"На частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 29 марта 2024 года №193/2024... ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ляшко Виктора Кирилловича - министра здравоохранения Украины. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", - сказано в документе.
Отметим, что в конце марта 2024 года Зеленский сообщил, что послом Украины в Молдове станет на тот момент уже бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По словам президента, он согласовал данную кандидатуру. Однако, исходя из сегодняшнего указа, этого не случилось.
Напомним, несколько дней назад президент Украины тоже вносил указом изменения в состав СНБО. В частности, туда был введен председатель украинской Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин.
Также мы писали, что сегодня Зеленский решил уволить своего специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности Евгения Мойсюка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.