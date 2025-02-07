Зеленський призначив нових послів України у Молдові та Уругваї

Хто міг стати послом у Молдові

Зазначимо, що наприкінці березня 2024 року Зеленський повідомив, що послом України в Молдові стане на той момент уже колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За словами президента, він погодив цю кандидатуру. Однак, виходячи із сьогоднішнього указу, цього не сталося.

Інші призначення

Нагадаємо, кілька днів тому президент України теж вносив указом зміни до складу РНБО. Зокрема, туди було введено голову української Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна.

Також ми писали, що сьогодні Зеленський вирішив звільнити свого спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки Євгена Мойсюка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.