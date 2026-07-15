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РФ может и дальше использовать ретрансляторы в Беларуси, - "Флэш"

14:13 15.07.2026 Ср
2 мин
Оборудование для ударов по Украине даже могли установить тайно
aimg Валерий Ульяненко
РФ может и дальше использовать ретрансляторы в Беларуси, - "Флэш" Фото: Сергей "Флэш" Бескрестнов (facebook.com/Serhii.Flash)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские войска, вероятно, продолжают использовать ретрансляторы в Беларуси для атак дронами на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра обороны Украины и специалиста в области военных технологий Сергея "Флеша" Бескрестнова.

По словам эксперта, сегодня утром управляемый реактивный "Шахед" ударил по автозаправочной станции в городе Малин. Данные украинских радиолокационных станций показали, что вражеский дрон двигался вдоль белорусской границы, затем долетел прямо над трассой до Коростеня, после чего сменил курс и полетел над железной дорогой к месту удара.

Как отмечает Бескрестнов, такое сложное и прицельное поведение характерно для ручного управления БПЛА через встроенную камеру.

Почему это указывает на участие Беларуси

"Расстояние от точки атаки до границ РФ составляет 260 километров. Это слишком далеко для работы прямого радиоканала. Других "Шахедов" (возможных ретрансляторов) в это время в воздухе не было", - подчеркнул "Флэш".

Фото: россияне, вероятно, использовали ретрансляторы в Беларуси для атаки на Украину (t.me/serhii_flash)

Он отметил, что россиянам критически важно атаковать западную часть Украины дронами с онлайн-управлением, однако реализовать это без ретрансляторов в Беларуси они не могут.

Советник министра обороны не исключает, что ретрансляторы могут устанавливаться "быстро и легко" даже без ведома местных властей.

"Сможет ли Лукашенко устоять перед "упорными просьбами" о ретрансляторах я не знаю. Я также не исключаю, что ретрансляторы могут устанавливаться без ведома властей Беларуси", - отметил он.

Флэш добавил, что окончательные выводы должны сделать профильные службы и подразделения после детального изучения ситуации.

Ретрансляторы в Беларуси

Напомним, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом демонтировать ретрансляторы.

Глава государства отвел на это неделю, подчеркнув, что в случае отсутствия реакции Украина самостоятельно уничтожит эти объекты.

Через несколько дней белорусские СМИ сообщили, что российские дроны прекратили полеты вдоль украинско-белорусской границы. 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы больше не работают.

В то же время, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Беларусь снова активировала один из ретрансляторов. Он также заявил, что этого больше не произойдет.

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