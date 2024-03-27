Зеленский приехал в Сумскую область

"Сегодня - в Сумской области. Посетил наших воинов, которые восстанавливаются после ранений", - сообщил президент.

По словам Зеленского, для него всегда честь поблагодарить украинских защитников и отметить их государственными наградами.

"Гордимся нашими воинами. Ценим работу наших врачей. Спасибо каждому медику за то, что помогаете нашим воинам, возвращаете их к жизни", - сказал глава государства.

Кроме больницы президент также посетил 117-ю отдельную бригаду территориальной обороны.

"Пообщался с защитниками, вручил государственные награды и осмотрел командный пункт бригады. Спасибо за защиту Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности", - заявил Зеленский.

По словам президента, в Сумской области продолжается строительство фортификационных сооружений.

"Осмотрел траншеи, блиндажи, огневые и командно-наблюдательные пункты. Усиливаем нашу защиту. Спасибо каждому, кто привлечен к этой работе", - подытожил он.