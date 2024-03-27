Зеленський приїхав в Сумську область

"Сьогодні - в Сумській області. Відвідав наших воїнів, які відновлюються після поранень", - повідомив президент.

За словами Зеленського, для нього завжди честь подякувати українським захисникам і відзначити їх державними нагородами.

"Пишаємося нашими воїнами. Цінуємо роботу наших лікарів. Дякую кожному медику за те, що допомагаєте нашим воїнам, повертаєте їх до життя", - сказав глава держави.

Крім лікарні президент також навідався до 117-тої окремої бригади територіальної оборони.

"Поспілкувався із захисниками, вручив державні нагороди та оглянув командний пункт бригади. Дякую за захист України, нашого суверенітету й територіальної цілісності", - заявив Зеленський.

За словами президента, в Сумській області триває будівництво фортифікаційних споруд.

"Оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти. Посилюємо наш захист. Дякую кожному, хто залучений до цієї роботи", - підсумував він.