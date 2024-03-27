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Зеленський приїхав в Сумську область

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 27 березня, відвідав Сумську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Сьогодні - в Сумській області. Відвідав наших воїнів, які відновлюються після поранень", - повідомив президент.

 

За словами Зеленського, для нього завжди честь подякувати українським захисникам і відзначити їх державними нагородами.

"Пишаємося нашими воїнами. Цінуємо роботу наших лікарів. Дякую кожному медику за те, що допомагаєте нашим воїнам, повертаєте їх до життя", - сказав глава держави.

Крім лікарні президент також навідався до 117-тої окремої бригади територіальної оборони.

"Поспілкувався із захисниками, вручив державні нагороди та оглянув командний пункт бригади. Дякую за захист України, нашого суверенітету й територіальної цілісності", - заявив Зеленський.

 

За словами президента, в Сумській області триває будівництво фортифікаційних споруд.

"Оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти. Посилюємо наш захист. Дякую кожному, хто залучений до цієї роботи", - підсумував він.

 

Ситуація в Сумській області

Зазначимо, що протягом останнього місяця в Сумській області значно загострилась ситуація. Росіяни посилили обстріли прикордонних районів і населених пунктів в області.

Нещодавно МВС показало наслідки ударів Росії в Сумській області. За повідомленням, "є вулиці, від яких залишилися тільки назва. Буквально за десять днів окупанти вщент знищили адміністративний центр Великописарівської громади, що в Сумській області".

Крім того, в Сумах закладам освіти рекомендували перейти на змішане навчання. Зазначається, що кожен заклад освіти має право самостійно приймати рішення, з огляду на думки батьків.

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