Артиллерия, авиация и не только: россияне усиливают обстрелы Сумской области, - ВСУ
Российские захватчики ежедневно увеличивают количество обстрелов населенных пунктов Сумской области, используя для ударов весь свой военный арсенал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ОК "Север" Вадима Мысника в комментарии "Укринформу".
"Значительное увеличение обстрелов в Сумской области мы фиксируем с начала прошлой недели. Сейчас оно коррелируется от 70 до 100 обстрелов в сутки. Россияне используют по приграничной Сумской области весь имеющийся арсенал оружия - от артиллерии, минометов, пушек, РСЗО и до авиационных средств (FPV-дроны, беспилотники типа Shahed или "Ланцет"). Также сбрасывают неуправляемые ракеты с вертолетов и авиабомбы с самолетов", - рассказал Мысник.
По его словам, за последние дни такие села как Поповка Великописаревской общины на границе с РФ приняли больше всего российских ударов.
"Это гражданская инфраструктура, админздания, критическая инфраструктура, частные дома граждан. Россияне также разрушают мосты и дороги, что затрудняет эвакуацию мирного населения из этих населенных пунктов", - добавил спикер.
Он также рассказал, что в некоторые села на пограничные Сумской области пока невозможно доехать и провести эвакуацию граждан.
"Из-за плотности обстрелов эвакуационным группам это невозможно сделать даже без транспорта, пешком. В селах остаются преимущественно пожилые люди, они сидят в подвалах. При малейшей возможности доставляем туда продукты и необходимые вещи", - добавил Мысник.
Обстрелы Сумской области
Напомним, в последние недели войска РФ усилили обстрелы приграничных территорий Украины. В частности, оккупанты активно обстреливают Сумскую область и сам город Сумы.
Так, вчера стало известно, что россияне разбомбили центр поселка Большая Писаревка Сумской области. Там по последним данным погиб человек, и еще один получил ранения. Военные и местные власти призывают жителей приграничных территорий эвакуироваться в более безопасные места.
Также вечером 15 марта войска РФ нанесли ракетный удар по Конотопу Сумской области. В частности, под атаку подверглась гражданская инфраструктура города.
Ранее, 14 марта, в результате вражеских обстрелов в Сумской области отключилась высоковольтная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго". Сегодня стало известно, что в результате вчерашних ракетно-авиационных ударов РФ по радиотехническим объектам Сумской области погиб инженер. В общей сложности тогда были повреждены четыре таких системы.
Кроме того, российские войска обстреляли город Середино-Буда в Сумской области. В результате пострадали четыре человека.
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