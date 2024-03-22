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В Сумах учебным заведениям рекомендуют перейти на смешанное обучение

Пятница 22 марта 2024 15:55
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В Сумах учебным заведениям рекомендуют перейти на смешанное обучение Фото: в Сумах учебным заведениям рекомендуют перейти на смешанное обучение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендует учебным заведениям Сум перейти на смешанную форму обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.

Отмечается, что каждое учебное заведение имеет право самостоятельно принимать решение, учитывая мнения родителей.

В частности, уже с понедельника, 25 марта, к обучению с каникул возвращаются 19 школ. Ученики еще 21 заведения - будут отдыхать еще неделю.

"Также комиссия разрешила руководителям учебных заведений досрочно завершать отопительный сезон - по письменному обращению в теплоснабжающую организацию. Вопрос окончания отопительного сезона в жилом секторе комиссия рассмотрит на следующей неделе", - добавляет горсовет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что обучение в сумских школах планировали перевести на дистанционную форму из-за резкого увеличения воздушных тревог на протяжении последнего времени.

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