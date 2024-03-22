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От улиц остались только названия. МВД показало последствия ударов России в Сумской области

Большая Писаревка, Пятница 22 марта 2024 19:22
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От улиц остались только названия. МВД показало последствия ударов России в Сумской области Фото: МВД показало последствия российских ударов в Сумской области (ГСЧС)
Автор: Карина Левицкая

Менее чем за две недели российские оккупанты полностью уничтожили административный центр Великописаревской громады Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

"Есть улицы, от которых остались только название. Буквально за десять дней оккупанты полностью уничтожили административный центр Великописаревской громады, что в Сумской области", - сообщили в министерстве.

МВД подчеркнуло, что правоохранители не покидают людей. Они круглосуточно помогают местным жителям и продолжают эвакуацию даже из самых отдаленных деревень.

Обстрелы Сумской области

Напомним, в последние недели войска РФ усилили обстрелы приграничных территорий Украины. В частности, оккупанты активно обстреливают Сумскую область и сам город Сумы.

На днях стало известно, что россияне разбомбили центр поселка Большая Писаревка Сумской области. Там по последним данным погиб человек, и еще один получил ранения. Военные и местные власти призывают жителей приграничных территорий эвакуироваться в более безопасные места.

Также вечером 15 марта войска РФ нанесли ракетный удар по Конотопу Сумской области. В частности, под атаку подверглась гражданская инфраструктура города.

Ранее, 14 марта, в результате вражеских обстрелов в Сумской области отключилась высоковольтная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго". В результате ракетно-авиационных ударов РФ по радиотехническим объектам Сумской области погиб инженер. В общей сложности тогда были повреждены четыре таких системы.

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